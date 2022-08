Schutzmassnahme Über 10 Schafe gerissen: Glarner Behörden schiessen einen Wolf Eine Wölfin hatte im Kanton Glarus zahlreiche Tiere angegriffen und getötet. Nun wurde sie selber erlegt. Die Behörden hatten den Abschuss bewilligt.

Wenn Wölfe zu viele Tiere reissen, kann eine Abschussbewilligung erteilt werden. (Symbolbild) Keystone

Die Wölfin wurde in der Nacht auf den Sonntag erschossen. Wie die Behörden des Kantons Glarus am Montag mitteilen, war das Tier im Krauchtal auf dem Weg zu einem gerissenen Nutztier. Das Tier werde nur zur weiteren Untersuchungen an das Institut für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern gebracht.

Die Bewilligung für den Abschuss wurde erst Ende Juli erteilt. Dies nachdem der Wolf dreizehn Schafe und zwei Ziegen aus geschützten oder nicht zumutbar schützbaren Situationen gerissen hat. Die Behörden sahen einen «erheblichen Schaden», dieser ist die Voraussetzung für eine Abschussbewilligung. (mg)