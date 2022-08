Schulanfang Gefahr auf dem Schulweg: Organisationen geben Tipps und raten von «Elterntaxi» ab 40 Prozent der schweren Verkehrsunfälle mit Kindern geschehen auf dem Schulweg. Vermeintlich leise Elektroautos stellen dabei jedoch keine besondere Gefahr dar.

Nach den Sommerferien begeben sich viele Kinder zum ersten Mal auf den Schulweg: Vorsicht ist angebracht. ho VCS

In vielen Kantonen gehen die Sommerferien in den nächsten beiden Wochen zu Ende, in einigen haben sich die Erstklässler schon in diesen Tagen auf ihren ersten Schulweg gemacht. Für viele Eltern ist das mit Ängsten verbunden, und das nicht ohne Grund: 40 Prozent der schweren Unfälle mit Kindern ereignen sich auf dem Schulweg, wie der Touring Club Schweiz (TCS) in einer Mitteilung schreibt.

Aus Angst vor einem schweren Unfall bringen viele Eltern ihre Kinder deshalb persönlich mit dem Auto zu Schule. Für den TCS ist diese Praxis problematisch. «Zum einen stellen die Staus, die in der Nähe der Schulen entstehen, eine erhöhte Gefahr für die Kinder dar», heisst es in der Mitteilung. Zum anderen sei der Schulweg zu Fuss wichtig für die Entwicklung der Kinder. Der Schulweg sei nämlich «ein Moment echter Autonomie».

Der TCS rät deshalb, die Kinder wenigstens nicht direkt vor die Schule zu bringen, sondern sie an einem sicheren Ort hundert Meter vor der Schule abzusetzen. «Auf diese Weise vermeiden die Eltern, zum Verkehrschaos in der Nähe der Schule beizutragen», so die Mitteilung. Laut einer TCS-Studie aus dem Jahr 2019 ist das Phänomen der Eltern-Taxis in der Romandie am stärksten vertreten. Dort bringen 30 Prozent ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. In der Deutschschweiz sind es etwa sieben Prozent.

Elektroautos sind keine zusätzliche Gefahr

Weiter sollen Kinder Kleider mit reflektierenden Elementen anziehen, auf dem Trottoir oder der linken Strassenseite gehen, nicht über die Strasse rennen und vor dem Fussgängerstreifen anhalten und aufmerksam schauen. Kein Thema sind für den TCS leise fahrende Elektroautos. Denn seit 2019 müssen diese einen minimalen Geräuschpegel aufweisen – die Schweiz hat damals eine entsprechende EU-Richtlinie übernommen.

Ob Elektro oder Verbrenner: Der Schulanfang fordert auch Autofahrende. In der gemeinsamen Aktion «Stoppen für Schulkinder» rufen fünf Organisationen dazu auf, zum Schulstart besonders aufmerksam zu sein, darunter der Lehrerinnen- und Lehrerverband Schweiz, der Fonds für Verkehrssicherheit und der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Wichtig sei neben konsequentem Stoppen am Fussgängerstreifen auch langsames und vorausschauendes Fahren.

Drei Viertel der schweren Unfälle mit Kindern zu Fuss ereigneten sich beim Queren der Strasse, heisst es in der Mitteilung, «davon rund die Hälfte auf dem Fussgängerstreifen.» Insgesamt verunfallen in der Schweiz jährlich an die 180 Kinder schwer, einige tödlich. «In über der Hälfte der Fälle missachteten Autofahrende den Vortritt des zu Fuss gehenden Kindes», so die Mitteilung weiter. Informationsmaterial für Eltern und Schulen werden auf der Website schulweg.ch angeboten.