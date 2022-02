Corona Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr soll bleiben: Erste Kantone nehmen Stellung zum Öffnungsplan des Bundesrats

Fallen in der Schweiz bald sämtliche Coronamassnahmen? Der Bundesrat entscheidet in der nächsten Woche. Die Kantone Bern, Schwyz, Uri und Solothurn plädieren dafür, die Maskenpflicht zu verlängern. Der Kanton Zug schlägt ein forscheres Tempo an.