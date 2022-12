Schnee im Dezember Über ein Meter Neuschnee im Süden: Tanzen die Flocken bald auch im Flachland? – Chancen auf «Weisser Advent» intakt Über das Wochenende ist am Alpensüdhang sehr viel Neuschnee gefallen, lokal bis über einen Meter. Die Zeichen stehen nicht schlecht, dass am Samstag auch im Flachland die ersten Schneeflocken fallen werden. Doch noch gibt es zum weissen Advent einige Fragezeichen.

Die Webcam in San Bernardino zeigt, wie das südbündner Dorf am Südportal des Strassentunnels in dickes Weiss gehüllt ist. Screenshot: scisanbernardino.ch

Im Süden der Schweiz kam seit Samstag einiges an Neuschnee zusammen. Darum ist der Alpensüdkamm derzeit überall tiefweiss gezuckert. Allein in den letzten 24 Stunden fiel teilweise über ein halber Meter Neuschnee, wie «MeteoNews» am Montag mitteilt. Das zeigt zum Beispiel auch ein Blick auf die Webcam von San Bernardino. Das südbündner Dorf am Südportal des A13-Autobahntunnels liegt unter einer tiefen Schneedecke.

Im oberen Maggiatal im Kanton Tessin beispielsweise liegt derzeit gemäss den Berechnungen der Wetterfrösche gar über ein Meter Neuschnee, wie «MeteoNews» auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt:

Seit Samstag gab es am #Alpensüdhang viel #Neuschnee (lokal bis über 1 Meter), am Nachmittag beruhigt sich aber das Wetter. Am Samstag kann es dann auch im #Flachland die ersten #Schneeflocken des Winters geben. Mehr dazu im heutigen Blog unter https://t.co/J3h4Cp3uwV (rp) pic.twitter.com/M5MgTy2tzW — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) December 5, 2022

Bei der Messstation Robiei wurden seit Samstag 94 Zentimeter Neuschnee registriert. In Bosco/Gurin auf rund 1500 Höhenmetern hatte es am Montagmorgen 48 Zentimeter Schnee. Laut «SRF Meteo» wurden über den ganzen letzten Winter nie solche Mengen erreicht.

Dicke Schneeschicht auf Autos

Von «MeteoSchweiz» gepostete Bilder auf Twitter zeigen zudem, wie am Morgen eine dicke Schicht Neuschnee auf den Autos in Cozzera liegt:

Auf der Alpensüdseite bis zu 50 cm #Neuschnee in den letzten 24h. Hier ein Vergleich von heute Vormittag und gestern Morgen aus Cozzera (ca.13000 m.ü.M.) nördlich von Blenio.

Foto: Meteomeldungen / App pic.twitter.com/eggunmpYAB — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) December 4, 2022

Am Montagvormittag gab es dann auch in der Zentral- und Ostschweiz noch etwas Regen mit Schnee. Die Unesco Biosphäre Entlebuch beispielsweise postete auf Twitter ein Foto, das einen fliegenden Birkhahn vor einer schneebedeckten Kulisse zeigt:

Der #Winter kommt angeflogen ❄️💙 Und auch der #Birkhahn ist genau zum richtigen Zeitpunkt vor der Linse von Herbert Roos vorbeigeflogen 🐔Herzlichen Dank für das schöne Foto.



📸 https://t.co/m2s9JSTycW pic.twitter.com/vsoCSkWPfn — UNESCO Biosphäre Entlebuch (@Entlebuch) December 5, 2022

Grössere Neuschneesummen konnten insgesamt von den Südwalliser Alpen über das nördliche Tessin bis zum Berninagebiet verzeichnet werden. In diesen Gebieten besteht denn auch eine erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3), wie «MeteoNews» warnt.

Laut dem aktuellen Lawinenbulletin des Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) geht die Gefahr derzeit vom Neuschnee und von schwachem Altschnee aus. Die Gefahrenstellen liegen laut SLF «vor allem an West- über Nord- bis Osthängen oberhalb von rund 2200 Metern», wie es weiter heisst. Besonders lawinengefährdet sind demnach das Simplongebiet, das Binntal und das westliche Tessin.

Verkehrsprobleme am Gotthard

Der TCS meldete derweil am Montagnachmittag auf Twitter, dass der Gotthard-Tunnel zeitweise gesperrt war. Auf der A2 zwischen Amsteg und dem Tunnel herrschten wegen dem Schneefall schwierige Fahrbedingungen und es sei mit Behinderungen zu rechnen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Gotthard-Tunnel Behinderung, schwierige Fahrbedingungen, Schneefall — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) December 5, 2022

Laut den Prognosen der Wetterfrösche müssen allerdings auch die Bewohnerinnen und Bewohner im Flachland nicht mehr lange auf den ersten Schnee warten. Am Freitag soll nämlich eine weitere Störung die Schweiz erreichen. Und diese dürfte vor allem im Westen und Süden immer wieder Niederschlag bringen, wie es heisst.

Am Samstag fliesst tagsüber dann schliesslich immer kühlere Luft ein, sodass die Schneefallgrenze je nach Wettermodell bis auf 600 Metern sinken dürfte, wie «MeteoNews» schreibt. Dann dürften auch die langersehnten ersten Schneeflocken fallen.

Für den Schneeengel noch zu früh?

Wer sich schon darauf freut, am Wochenende einen Schneeengel zu machen, muss sich allerdings wohl noch etwas gedulden. Den Meteorologen zufolge dürfte es für eine geschlossene Schneedecke noch nicht reichen. Immerhin liegen einige Zentimeter Schnee im Flachland aber durchaus drin.

Übrigens: Im langfristigen Vergleich liegt der mittlere Termin für den ersten Schneefall im Flachland etwa bei Ende November bis Anfang Dezember. Sollte es am Wochenende also tatsächlich zum ersten Mal weiss werden in tiefen Lagen, wäre das laut «MeteoNews» nicht allzu weit entfernt von der Norm. Und zumindest der dritte Advent würde damit doch noch Weiss.