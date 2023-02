Auto landet nach Ausweichmanöver auf dem Dach: Polizei sucht Frau in rotem Auto

Am Donnerstagnachmittag hat sich in der Stadt Schaffhausen ein Auto überschlagen. Der 26-jährige Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt, am Auto entstand jedoch Totalschaden. Die Schaffhauser Polizei sucht die Fahrerin eines roten Autos, die kurz vor dem Unfall hupte.