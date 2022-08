Saas Almagell VS Tödlicher Bergunfall: 28-jähriger Aargauer stürzt am Weissmies in die Tiefe Der Bergsteiger war vermutlich alleine auf dem Südgrat unterwegs, als er im Wallis mehrere Dutzend Meter in die Tiefe stürzte. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Die Rettungskräfte der Air Zermatt konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Keystone

Alpinisten meldeten am Sonntagmorgen kurz nach 6.30 Uhr an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis, sie hätten in der Südwand des Weissmies eine leblose Person entdeckt. Die aufgebotenen Rettungskräfte, unter anderem von der Air Zermatt, konnten nur noch den Tod des Alpinisten feststellen, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilt.

Der Alpinist war vermutliche alleine auf dem Südgrat unterwegs. Auf einer Höhe von 3800 Metern stürzte er aus noch ungeklärten Gründen etwa 50 bis 60 Meter in die Tiefe. Das Opfer konnte formell identifiziert werden. Es handelt sich um einen 28-jährigen norwegischen Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Aargau. (aka)