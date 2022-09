Rauchmelder ausgelöst Notruf: Swiss-Flugzeug muss in Zürich von der Feuerwehr eskortiert werden Aufregung am Flughafen Zürich: Am Samstagabend löst eine Swiss-Maschine kurz vor der Landung einen Notruf aus. Die Passagiere können das Flugzeug unbeschadet verlassen.

Ein Swiss-Flugzeug musste am Samstagabend am Flughafen Zürich von der Feuerwehr in Empfang genommen werden. (Symbolbild) Keystone

Der Notruf geht am späten Samstagabend kurz vor der Landung am Flughafen Zürich ein. Auslöser ist ein Swiss-Flugzeug aus Malaga, wie die Swiss am Sonntagmorgen auf Anfrage von CH Media bestätigt. Die Maschine bleibt nach der Landung auf der Piste stehen. Mehrere Feuerwehrautos fahren hin und eskortieren den Flieger bis ans Gate. Dort können die Passagiere mit leichter Verspätung unbeschadet aussteigen.

Grund für den Notruf war ein Rauchmelder, teilt die Swiss weiter mit. Weil dieser ausgelöst wurde, habe die Flugzeug-Crew einen Notruf abgesetzt. Dies entspreche dem Standardvorgehen, wenn ein Rauchmelder aktiviert werde. Warum der Rauchmelder angeschlagen hat, ist noch unbekannt. Der «Blick» hatte zuerst über den Zwischenfall berichtet. (aka)