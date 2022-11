Raser Führerausweis auf Probe: 19-Jähriger rast mit 220 km/h durch den Gubristtunnel Die Zürcher Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag im Gubristtunnel einen Raser erwischt. Der 19-Jährige fuhr in einem gemieteten Sportwagen mit über 220 km/h durch den Gubristtunnel.

Am Gubristtunnel geht es oft nur langsam vorwärts. Nicht so für einen 19-Jährigen, der durch den Tunnel raste. (Archivbild) Keystone

Viele kennen den Gubristtunnel der Nordumfahrung Zürich vor allem von den täglichen Staumeldungen. Alles andere als stockend war in der Nacht auf Sonntag ein 19-Jähriger und sein 17-jähriger Beifahrer unterwegs: Sie bretterten in einem gemieteten Sportwagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 220 km/h durch den Tunnel. Erlaubt wären maximal 100 km/h. Das teilte die Zürcher Kantonspolizei am Montag mit.

Einer Patrouille fiel das Auto, das mit stark übersetzter Geschwindigkeit auf dem Überholstreifen fuhr, kurz vor 1 Uhr auf. Sie konnte das Auto anhalten und den Fahrer verhaften. Der Lenker und sein Beifahrer wurden zur Befragung auf den Polizeiposten gebracht und danach aus der Polizeihaft entlassen.

Der Vorfall hat Konsequenzen für den jungen Russen: Nicht nur wurde ihm sein Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgenommen, gegen ihn wird auch ein Strafverfahren eingeleitet. Er wird eines Raserdelikts verdächtigt, wie es weiter heisst. Der gemietete Sportwagen wurde derweil von der Polizei sichergestellt. (abi)