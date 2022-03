Rapperswil-Jona Tötungsdelikt: Polizei findet Leiche von 32-jähriger Frau – Ehemann verhaftet In Rapperswil-Jona hat die Polizei eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Zuvor meldete ihr Ehemann der Notrufzentrale, er habe seine Frau verletzt. Der 35-Jährige mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Ein 35-jähriger Kosovare hat Samstagnacht gegen 3.20 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen gemeldet, dass er seine Frau massiv verletzt habe. Als die Beamten in der Wohnung in Rapperswil-Jona eintrafen, war die 32-Jährige bereits verstorben, wie die St.Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilt. Der Ehemann wurde vor Ort verhaftet.

Die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft St.Gallen klären nun den genauen Tathergang und das Motiv ab. Gemäss Polizeiangaben befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung drei Kinder. Sie blieben unverletzt und werden durch Familienangehörige betreut. (lex/dpo)