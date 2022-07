Ramosch Suchhund fand vermisste Frau tot in unwegsamem Gelände Seit Donnerstagnachmittag wurde in Ramosch intensiv nach einer vermissten 74-Jährigen gesucht. Sie wurde am Freitag im Gebiet der Ruina da Tschanüff tot aufgefunden.

Eine nächtliche Suchaktion blieb zunächst erfolglos. (Symbolbild) ho Kapo GR

Als die Polizei am Donnerstagnachmittag die Vermisstmeldung erhielt, war die 74-jährige Frau aus dem Kanton Solothurn schon seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar gewesen. Eine nächtliche Suchaktion blieb zunächst erfolglos. Erst am späten Freitagmorgen fand ein Geländesuchhund die Leiche der Frau im Gebiet der Ruina da Tschanüff in Ramosch. Sie sei in sehr unwegsamem Gelände gelegen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit. Die Umstände des Todes sind Gegenstand von Ermittlungen. (wap)