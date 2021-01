Polizeimeldung Umstände unklar: Mann mit schwerer Stichverletzung in Zürich aufgefunden Die Stadtpolizei Zürich traf am Dienstagabend auf einen schwer verletzten Mann. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Delikt aus.

Die Stadtpolizei Zürich fand den Verletzten am späten Dienstagabend. (Symbolbild) Keystone

(agl) Kurz vor Mitternacht wurde die Stadtpolizei wegen einer verletzten Person zu einer Liegenschaft im Zürcher Kreis 9 an die Badenerstrasse gerufen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Dort fanden die Beamten einen schwer verletzten Mann mit einer Stichverletzung am Oberkörper vor. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht und notoperiert.

Wie es zur Stichverletzung des Mannes kam, ist laut Mitteilung noch unklar. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen jedoch von einem Delikt aus. Die weitere Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich.