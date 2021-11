Polizeimeldung 70-jähriges Ehepaar im Wallis tot aufgefunden In der Walliser Gemeinde Conthey wurden am Sonntag zwei Personen tot aufgefunden. Die Polizei schliesst das Einwirken von Drittpersonen aus.

Die Polizei rückte am Sonntag mit zahlreichen Einsatzkräften an, diese konnten jedoch nicht mehr helfen. (Symbolbild) Keystone

Die Polizei sei am Sonntagnachmittag ausgerückt, um einem Ehepaar u helfen, welches sich «offensichtlich in einer verzweifelten Lebenssituation befand», wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Als die Kantonspolizisten die Villa betraten, konnten sie jedoch nur noch den Tod des Mannes und der Frau im Alter von etwa 70 Jahren feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung der Todesfälle eingeleitet, ein Einwirken von Dritten wird gemäss der Mitteilung ausgeschlossen. (agl)