Polizeikontrolle umgangen Polizei kollidiert bei Verfolgungsjagd mit Auto – Mann weiterhin auf der Flucht Eine Verfolgungsjagd im Kanton Aargau endete sowohl für Polizei wie den Flüchtenden mit einem Unfall. Der Gesuchte befindet sich weiterhin auf freiem Fuss, die Polizei sucht Zeugen.

Mit diesem Auto krachte der Flüchtende in eine Hausmauer in Windisch. zvg / Kapo AG

Was hatte der Fahrer nur zu verbergen? Als die Polizei ihn am Samstagabend in Turgi (AG) anhalten wollte, ergriff er die Flucht. Sofort schaltete die Polizei die Sirenen ein und nahm die Verfolgung auf. Doch diese dauerte nicht lange: Der Streifenwagen kollidierte nach rund wenigen Kilometer Fahrt in Windisch mit einem entgegenkommenden Audi. Die Insassen beider Fahrzeuge mussten vorsorglich in Spitalpflege.

Auch das Fluchtauto kam nicht viel weiter. Es kollidierte – ebenfalls in Windisch – mit einer Hausmauer. Das hinderte den Lenker aber nicht an der Flucht. Zu Fuss machte er sich aus dem Staub. «Trotz Grossfahndung und Einsatz eines Diensthundes konnte die flüchtige Person nicht gefunden werden», schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag. Das Auto hat ein britisches Kennzeichen. Der Mann sei zirka 30-jährig, 160cm gross, habe einen schwarzen Vollbart, trage Jeans und ein dunkles Oberteil und habe eine kleine schwarze Tasche dabei.

Die Unfälle haben sich alle kurz vor 21 Uhr am Samstagabend ereignet. An den Autos entstand Sachsachen in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Die Polizei sucht Auskunftspersonen. (mg)