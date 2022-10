Polizeieinsatz Verdächtiges Paket von Roboter unschädlich gemacht Alarm in der Thurgauer Gemeinde Erlen: Ein verdächtiges Paket löste am Freitag einen Polizeieinsatz aus. Es wurde von einem Spezialroboter unschädlich gemacht.

Ein Entschärfungsroboter untersuchte den Inhalt des verdächtigen Pakets. BRK News

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau sowie Spezialisten vom Forensischen Institut Zürich untersuchten am Freitagmorgen in Erlen ein verdächtiges Paket. Dieses war am Morgen vor einem Mehrfamilienhaus deponiert worden. Ein Anwohner hatte um 07.15 Uhr Alarm geschlagen, wie die Kantonspolizei am Nachmittag informierte. Die Einsatzkräfte entschieden schliesslich, das Paket mithilfe eines Entschärfungsroboters unschädlich zu machen.

Dabei sei an der Hausmauer leichter Sachschaden entstanden, so die Mitteilung. Personen seien aber nicht zu Schaden gekommen. Die Bahnhofstrasse war im Bereich des Bahnhofs für etwa vier Stunden gesperrt.

«Rechtes Schadenpotenzial»: Explosion verhindert

Dass der Anwohner das Paket als verdächtig eingestuft hatte, habe «an einer Mischung aus Bauchgefühl und der Art und Weise, wie das Paket dahergekommen ist», gelegen, sagt Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Das Paket sei nicht beschriftet gewesen. «Im Paket waren verschiedene Gegenstände, die gemeinsam ein rechtes Schadenpotenzial gehabt haben», sagt Theler. Laut dem Mediensprecher hätte es zu einer Verpuffung oder womöglich gar zu einer Explosion kommen können.

Nun sei man daran, herauszufinden, wer das Paket an der Bahnhofsstrasse in Erlen deponiert habe. Dabei würden Spuren im Paket helfen. «Durch das Unschädlich-Machen ist das Paket nicht vollständig zerstört worden», sagt Theler. Ausserdem würden nun die Aufnahmen von umliegenden Überwachungskameras ausgewertet. (sju/wap)