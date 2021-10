Polizeieinsatz Drama in Locarno: Mann (20) schiesst auf Freundin Nach einer Schussabgabe muss eine junge Frau mit schweren Verletzungen ins Spital. Die Tessiner Kantonspolizei hat zwei Personen verhaftet.

Die Tessiner Kantonspolizei hat am Tatort zwei Personen verhaftet. (Symbolbild) Keystone

Es passierte in der Wohnung. Ein 20-jähriger Mann schoss auf eine Frau. Die 22-Jährige erlitt dabei am späten Donnerstagabend schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt, hat sie den mutmasslichen Schützen und eine weitere Person, die sich ebenfalls am Tatort in Locarno aufgehalten hat, verhaftet. Weitere Infos veröffentlicht die Polizei derzeit nicht. (mg)