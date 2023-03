Politik Nach seinem Rücktritt: Jetzt singt Roger Köppel in seiner Sendung «Das Echo Gottes auf Erden»: Der angekündigte Rücktritt scheint SVP-Nationalrat Roger Köppel zu beflügeln. In seiner neusten Ausgabe von «Weltwoche Daily» bietet er seinen Abonnenten eine kleine Gesangseinlage.

Ungewohnter Sendungsauftakt: Roger Köppel singt Chet Baker. Youtube / Die Weltwoche

Mit dem vor gut einer Woche angekündigten Rücktritt scheint dem Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel eine Last von den Schultern gefallen zu sein: Gut gelaunt trällerte er am Mittwoch in der neusten Ausgabe von «Weltwoche Daily» ein Lied von Chet Baker – zur Freude seiner Abonnenten, die sich für den «herrlichen Morgenaufsteller» und die «Inspiration» bedankten.

Er sei am Morgen mit einem Lied auf den Lippen aufgewacht, das ihn seit seiner Studienzeit begleite, sagte der «Weltwoche»-Chef. Er habe sich dann gleich den Text rausgesucht und gab es so wieder, «so wie ich das nach dem Aufstehen getan habe» – mit einer «doch etwas windschiefer Stimme», wie er selbst zugab.

Danach versprach er seinen Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie von diesem Lied – «The More I See You» – beflügelt und beschwingt werden, wenn sie es einmal in der Originalfassung hören. «Das ist sozusagen das Echo Gottes auf Erden und der Soundtrack des Lebens», sagte er und musste sich selbst das Lachen verkneifen.

«Das ist die unvergängliche Lebenskraft, die uns beseelt, die uns geschenkt wurde und die wir in finstersten Zeiten mobilisieren müssen.» Dank diesem Auftakt sei man nun gerüstet, um sich mit den «garstigen Wirklichkeiten des Lebens» auseinanderzusetzen.

Mit Youtube verdient Köppel auch

Mit seiner Sendung bedient Köppel nicht nur den harten Kern seiner Fans, sondern er verdient damit auch Geld. Gemäss Recherchen von CH Media bekommt er je nach Aufrufen bis zu 1000 oder 2000 Franken pro Video.

Neben der klassischen «Weltwoche», die laut FAS Ende März 2022 noch 36’000 Abonnenten zählte, hat er sich mit seinen Video-Auftritten «Weltwoche Daily Schweiz» und «Weltwoche Daily International» auf Youtube eine tägliche Präsenz aufgebaut. Der Youtube-Kanal hat 128’000 Abonnenten. Vor allem «Weltwoche Daily International», das sich an ein deutsches und österreichisches Publikum richtet, sorgt für hohe Einschaltquoten.

Das Video zur Nordstream-Pipeline brachte es auf 312’000 Aufrufe, jenes zur «Impfbombe – Lüge des Jahrzehnts» auf 282’000. Bei fünf bis zehn Franken für tausend Aufrufe bringt ihm ein Video mit 300’000 Aufrufen zwischen tausend und zweitausend Franken ein. Da Köppel täglich bis zu drei Videos online stellt, ist das nicht zu unterschätzen. (chm)