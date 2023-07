«Ich sehe sonst nie so viele Kleinwüchsige auf einen Tätsch!» : Aussergewöhnliches Fussballturnier in Freienbach SZ

Am Sonntag hat auf der Sportanlage Freienbach das erste Fussballturnier für Menschen mit Kleinwuchs in der Schweiz stattgefunden. Kleinwüchsige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz haben an dem speziellen Plausch-Event teilgenommen. Auch der Schweizer Nati-Trainer Murat Yakin war vor Ort.