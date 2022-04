Party 200 Feierwütige: Polizei löst illegale Party im Wald auf In der Nacht auf Sonntag haben 200 Personen in einem Wald im freiburgischen Semsales gefeiert. Die Polizei löste die illegale Party auf. Die Organisatoren haben nun eine Anzeige am Hals.

Die Räumung der illegalen Waldparty verlief friedlich. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Freiburg entdeckte am Samstag gegen 23 Uhr das illegal organisierte Fest in einem Waldstück bei Semsales. Vor Ort trafen die Beamten auf über 200 Personen, die ein Fest feierten – laute Musik und Laserprojektionen inklusive, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Der Oberamtmann des Bezirks wurde informiert. Dieser ordnete die Einstellung der nicht genehmigten Veranstaltung an.

In den frühen Morgenstunden rückten dann die Polizeikräfte aus. Die Partygänger verliessen den Wald anstandslos. Die Räumung sei ohne Zwischenfall verlaufen, hält die Polizei fest. Die im Kanton wohnhaften Organisatoren wurden auf den Polizeiposten gebracht und vorläufig festgenommen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (rwa)