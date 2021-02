Obwalden Wegen technischer Probleme: 27 Personen aus Gondelbahn evakuiert Spektakuläre Rettungsaktion bei der obwaldnerischen Lungern-Turren-Bahn. Wegen technischer Probleme stand die Gondel am Morgen still. Die Rega evakuierte 27 Passagiere und zwei Hunde.

27 Personen und zwei Hunde wurden am Sonntagmorgen mit dem Helikopter evakuiert. Keystone

(zim/AH/agl) Am Sonntagmorgen um 9 Uhr stand die Bahn plötzlich still. Die dritte Seilbahn-Kabine, die hoch fuhr, blieb noch vor dem ersten Masten stecken und hing in der Luft. «Es war, als hätte jemand den Notstopp-Knopf gedrückt», sagt Brigitte Breisacher gegenüber CH Media. Sie ist Verwaltungsratsmitglied Lungern-Turren-Bahn. Schnell sei klar gewesen, dass es sich um einen technischen Defekt handle.

Ab 11 Uhr führte die Rega eine Rettungsaktion durch, die etwa eine Stunde dauerte. Jeweils drei Passagiere pro Flug wurden mit dem Helikopter am Seil transportiert. «Es gab keine Verletzten», sagte Brigitte Breisacher. Abzuwarten und die Bahn zu reparieren, habe gar nicht zur Debatte gestanden.

Noch ist das technische Problem nicht gelöst. Zwar bewegen sich die Gondeln wieder, man will aber ganz sicher sein, dass es zu keinen weiteren Zwischenfällen kommt. Erst dann würde man die Personen, die noch bei der Bergstation sind, herunterfahren. Was genau zur Störung führte, wird nun geklärt.