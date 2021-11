Nicht essen Wegen möglichen Metallteilen: Migros ruft Riegel zurück Die Riegel Bio Farmer Junior Apfel-Heidelbeere enthalten möglicherweise Metallteile. Da die Gesundheit gefährdet sein kann, ruft die Migros das Produkt zurück.

Diese Riegel können Metallteile enthalten. Sie sollte daher nicht gegessen werden. zvg

Das betroffene Produkt wurde in den Filialen in der Deutschschweiz verkauft. Inzwischen sei es aber aus den Regalen entfernt worden, wie die Migros am Mittwoch mitteilte. Da eine Gesundheitsgefährdung beim Verzehr nicht ausgeschlossen werden könne, sollen die Kunden die Riegel nicht essen. Stattdessen sollen sie das Produkt zurückbringen. Der Verkaufspreis werde zurückerstattet. (abi)