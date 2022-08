Neuhausen am Rheinfall Brand im Zirkus: Zelt und mehrere Wohnwagen komplett zerstört Bei einem Brand auf einem Zirkusgelände in Neuhausen am Rheinfall SH standen mehrere Wohnwagen und das Zirkuszelt in Flammen. Die Zerstörung ist gross.

Lodernde Flammen auf einem Zirkusgelände im Kanton Schaffhausen. Kapo SH

Lodernde Flammen statt brandender Applaus: Auf einem Zirkusgelände in Neuhausen am Rheinfall brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. Die Schaffhauser Polizei erhielt kurz vor 20 Uhr die Meldung, dass ein Wohnwagen brenne. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer griff danach rasch auf weitere Wohnwagen, das Zirkuszelt, die Fassade des Clubhauses des örtlichen Fussballclubs und angrenzende Grünflächen über.

Gemäss Polizei fand zu diesem Zeitpunkt keine Vorführung statt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und verhindern, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet. Dennoch wurden das Zirkuszelt und mehrere Wohnwagen vollständig zerstört. Ein Feuerwehrmann hat sich beim Einsatz leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Nun klären Spezialisten die Brandursache ab. (abi)