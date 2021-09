Netzausfall Unfreiwillige Sendepause: DAB+ mit Ausfällen in der ganzen Schweiz Statt Nachrichten, Wetter und Musik gab es auf vielen Sendern am Donnerstag nichts zu hören. Der Grund: Es kam auf dem DAB-Netz immer wieder zu Ausfällen.

Kein Netz: Viele DAB+-Sender kämpften am Donnerstag mit Problemen. (Symbolbild) Keystone

Wer am Donnerstag per DAB+ Radio hören wollte, hörte vielleicht nichts. Wegen einer Störung bei der Swisscom kam es in der ganzen Schweiz zu Übertragungsausfällen. Die Swisscom arbeite mit Hochdruck, «die Störung zu beheben», schrieb SRF auf Twitter. Betroffen waren aber auch alle anderen Sender.

Um 10.30 Uhr war das Problem vorbei, wie auf Twitter gemeldet wurde. Demnach sei die Störung «praktisch vollständig behoben» worden. (mg)