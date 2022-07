Motorrad Auf dem Nufenenpass und auf der A1: Zwei Töfffahrer verunglücken tödlich Gleich zwei Motorradfahrer haben wegen eines Verkehrsunfalls ihr Leben verloren. Der eine verstarb noch auf der Unfallstelle, der andere im Spital.

Nach der Kollision im stockenden Verkehr auf der A1 bei Wallisellen verstarb der Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle. BRK News

Der Töfffahrer war auf der A1 in Richtung Zürich City unterwegs, als er bei Wallisellen auf stockenden Kolonnenverkehr stiess. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der 63-jährige Lenker mit dem hintersten Fahrzeug der Kolonne und stürzte schwer verletzt auf die Fahrbahn, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Trotz der Rettungsmassnahmen von Ersthelfern und der sofort ausgerückten Rettungskräfte verstarb der Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle. Die A1 in Richtung Zürich war bis kurz nach 14 Uhr gesperrt.

Töfffahrer prallte auf dem Nufenenpass in eine Leitplanke

Ein zweiter Motorradfahrer verlor am Montag nach einem Verkehrsunfall sein Leben. Er war am Sonntagnachmittag in einer Gruppe auf der Nufenenpassstrasse von Ulrichen ins Tessin unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen prallte der 33-Jährige gegen die Leitplanken auf der rechten Strassenseite. Er wurde von seiner Maschine geschleudert und stürzte rund zwanzig Meter über steiles Gelände, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte.

Seine Begleiter alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Töfffahrer in kritischem Zustand mit dem Helikopter ins Kantonsspital Luzern geflogen, wo er im Verlaufe des Abends an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. (aka)