Mord-Anklage Nach rätselhaftem Tod im Spital: Ehemann der Verstorbenen wegen Mordes angeklagt Nachdem im März letzten Jahres eine Frau in einem Berner Spital an einer Medikamenten-Vergiftung gestorben ist, wurde nun deren Ehemann wegen Mordes angeklagt.

Die 54-jährige Frau verstarb an einer Medikamenten-Vergiftung. (Symbolbild) Keystone

Vor einem Jahr starb in einem Spital in Bern eine 54-jährige Frau unter unklaren Umständen. Untersuchungen ergaben nun, dass sie an einer Medikamenten-Vergiftung gestorben sein dürfte, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Mittwoch mitteilte. Schon im darauffolgenden April wurde der Ehemann der Verstorbenen verhaftet. Während mehrmonatiger Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 50-jährige Schweizer seiner Frau die Medikamente vorsätzlich verabreicht und sie so getötet hat.

Der Mann, der sich in Untersuchungshaft befindet, bestreitet die Vorwürfe, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn wegen Mordes, eventuell vorsätzlicher Tötung, Anklage erhoben. (agl)