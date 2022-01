Rega-Crew rettet in Morast eingesunkenes Pferd

Reportage Unterwegs mit dem Sicherheitsdienst an der Fasnacht im Aargau: «Manchmal braucht es nicht einmal Worte»

An den Fasnachtspartys sind immer Sicherheitsdienste im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass keine Schlägereien eskalieren und verweisen jene des Geländes, die sich nicht an Regeln halten. Ein Abend an der Seite eines Sicherheitsteams an der Näbelgeischter-Nacht in Jonen.