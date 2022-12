Ermittlungen Übergriffe bei Tanz-, Yoga- und Klavierstunden: Tessiner Justiz eröffnet Strafverfahren wegen Kindesmissbrauch Ein 67-jähriger Schweizer soll sich im Rahmen von Therapiestunden sexuell an Kindern sowie urteils- und widerstandsunfähigen Personen vergangen haben. Die Tessiner Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Tessiner Kantonspolizei gab am Mittwoch die Einleitung des Strafverfahrens gegen einen 67-jährigen Schweizer bekannt. Keystone

Der Mann habe früher eine private Einrichtung in der Region Lugano geleitet und arbeite seit Oktober 2020 an einem neuen Ort auf dem Gebiet der Stadt Lugano, schreibt die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch in einer Mitteilung. Bereits seit dem August letzten Jahres bestehe eine einstweilige Verfügung gegen Verdächtigen. Nun hat die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet.

Dem in der Region wohnhaften Senior werden sexuelle Handlungen mit Kindern sowie urteils- und widerstandsunfähigen Personen vorgeworfen. Begangen haben soll der Beschuldigte die Taten im Rahmen von Klavier-, Tanz-, Yoga- und Musiktherapiestunden für Minderjährige. (wap)