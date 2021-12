Meilen Tot durch Starkstromschlag: Jugendlicher kletterte in Rangierlokomotive In Meilen im Kanton Zürich ist in der Nacht auf Samstag ein 19-Jähriger durch einen Starkstromschlag tödlich verletzt worden. Mit einem Gleichaltrigen bestieg er eine abgestellte Rangierlokomotive.

Durch einen Stromschlag verstarb am Samstag ein 19-jähriger Jugendlicher beim Bahnhof in Meilen. Keystone

Vier Jugendliche begaben sich in Meilen im Kanton Zürich am Samstag gegen 2 Uhr morgens auf den Nachhauseweg von einer Party, als zwei 19-jährige auf eine abgestellte Rangierlokomotive kletterten. Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte, wurde einer der beiden jungen Männer durch einen Starkstromschlag schwerst verletzt und starb noch auf der Unfallstelle.

Der zweite Jugendliche wurde ebenfalls schwerst verletzt und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Eine 19-jährige Frau, die sich neben der Lokomotive befand wurde mit unbestimmten Verletzungen eingeliefert. Ein 20-jähriger Kollege der Gruppe blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Zürich klärt die Ursache des Unfalls derzeit ab. Rund 15 junge Erwachsene, die sich auf der Party befanden, wurden nach dem Unfall psychologisch betreut. (gb)