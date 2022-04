Massive Drohungen 21-Jähriger droht in Videobotschaft mit Massenmord – er befindet sich in Haft Am Montagabend drohte ein Mann in einer Videobotschaft mit einem Massenmord. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau sind noch nicht abgeschlossen.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau sind noch nicht abgeschlossen. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Laut der Kantonspolizei Thurgau drohte ein vorerst unbekannter Mann am Montagabend in einer Videobotschaft mit einem Massenmord. Das Video verbreitete er in den Sozialen Medien.

Die Ermittlungen der Polizei führten am Dienstag zu einem 21-jährigen Schweizer aus dem Kanton Thurgau. Der Mann befindet sich in Haft, die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

