Martigny VS 37-jähriger Mann ertrinkt beim Paddeln Ein Mann fiel am Donnerstag an einem Badeort in Martigny von seinem Paddle ins Wasser und tauchte nicht wieder auf. Rettungskräfte bargen den 37-Jährigen, doch er erlag später seinen Verletzungen.

Beim Verstorbenen handelte es sich um einen 37-Jährigen, der in der Region wohnhaft war. ZVG/Kapo VS

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr beim Badeort «Gouille du Rosel» in Martigny. Ein Mann fiel demnach von seinem Paddle und tauchte anschliessend nicht mehr an die Wasseroberfläche auf. Ausgerückte Einsatztaucher fanden den 37-Jährigen anschliessend in mehreren Metern Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte. Er wurde sogleich medizinisch versorgt und in kritischem Zustand ins Spital von Sitten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls. (dpo)