Luftverkehr Helikopter stürzt ab und gerät in Brand: Pilot in kritischem Zustand Am Samstag ist im Berner Oberland ein Helikopter bei einem Transportflug abgestürzt. Der Flughelfer konnte den Piloten aus dem brennenden Wrack befreien. Allerdings erlitt dieser schwere Verletzungen. Sein Zustand ist kritisch.

Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (Symbolbild) Keystone

Bei der Kantonspolizei Bern ging um kurz nach 11 Uhr die Meldung ein, wonach ein ziviler Helikopter mit zwei Passagieren auf einem Transportflug beim Wiriehorn in Diemtigtal abgestürzt sei. Der Unfall geschah, als der Helikopter beim Manövrieren mit einem Kabel kollidierte. Nach dem Absturz geriet er in Brand, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dem Flughelfer gelang es den Helikopter selbstständig zu verlassen und den Piloten aus dem Wrack zu ziehen. Drittpersonen leisteten erste Hilfe. Der 49-jährige Pilot wurde schwer verletzt und musste in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 26-jährige Flughelfer verletzte sich ebenfalls und wurde ins Spital gebracht.

Gemäss ersten Abklärungen waren die Beteiligten dabei, ein verstorbenes Rind auf einer Alp abzuholen, als es zum Unfall kam. Dabei war ein zweiter Flughelfer bereits zuvor am Boden abgesetzt worden. Er blieb unverletzt. Der Helikopterabsturz fällt in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft. Diese hat eine Untersuchung eröffnet. Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) wird den Unfallhergang unter die Lupe nehmen. (rwa)