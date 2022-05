Lewa Savanne Stachelschweine im Zoo Zürich haben Nachwuchs bekommen Seit Anfang Mai hat die Lewa-Savanne des Zürcher Zoos einen kleinen Bewohner mehr: Der kleine Wakili kam im Gehege zur Welt und erkundet derzeit mit den anderen Stachelschweinen die Anlage.

Ein Stachelschwein-Jungtier entdeckt gerade die Zoo-Welt. Zoo Zürich, Enzo Franchini

Zur Welt gekommen ist das kleine Stachelschwein schon am 3. Mai, seit ein paar Tagen ist auch sein Geschlecht bekannt: Es ist ein Männchen. Geboren wurde er in den Kopjefelsen in der künstlichen Savanne der Lewa-Anlage. Mit etwas Glück können Besucher den Kleinen schon beobachten: «Wenn Wakili sich nicht im unterirdischen Bau versteckt, erkundet er zusammen mit den anderen Gruppenmitgliedern neugierig die Anlage», teilte der Zoo am Mittwoch mit.

Zuhause sind die Stachelschweine eigentlich in Afrika und Südeuropa. In freier Wildbahn sind sie Nachtaktiv, im Zoo gehen sie aber auch schon mal tagsüber auf Futtersuche. Im Zoo Zürich leben drei ausgewachsene Tiere: Wakilis Vater Kymani ist knapp vier Jahre alt und kommt aus einem Zoo in Polen. Mutter Otavi ist fünf Jahre alt und kommt wie ihre Schwester Quarta aus dem Zoo Basel. In Zürich leben die Nager wie in der Natur als gesellige Familienbande.

Die Fortpflanzung der Stachelschweine ist nicht ganz frei von Komplikationen. Die Stacheln, mit denen sich die Tiere gegen Fressfeinde wehren, sind nämlich bei der Kopulation im Weg, besonders wenn sich das Weibchen gegen das Männchen wehrt. Die Tragezeit beträgt sieben bis acht Wochen. Bei der Geburt sind die Stacheln dagegen kein Problem: Die Jungtiere kommen mit kurzen und weichen Stacheln zur Welt, erst nach etwa einer Woche härten sie aus. (wap)