Les Diablerets Arbeitsunfall: 77-Jähriger wird unter Traktor eingeklemmt und stirbt Am Montag gegen 10 Uhr verlor der Mann die Kontrolle über seinen Rasentraktor, der den Fahrer unter sich begrub. Der 77-Jährige starb noch auf der Unfallstelle.

Die Waadtländer Kantonspolizei und die Rega kamen zu spät, um den verunglückten Traktorfahrer zu retten. Keystone

Ein 77-jähriger Schweizer führte mit seinem Rasentraktor am Montagmorgen Arbeiten durch, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Es überschlug sich in einer Böschung, der Fahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle in Les Diablerets, obwohl das Rega-Personal ihn wiederzubeleben versuchte.

Mehrere Gendarmerie-Patrouillen und ein Rega-Helikopter waren im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt hat eine Untersuchung eingeleitet, um den Unfallhergang zu ermitteln. (aka)