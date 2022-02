Lenzerheide Lawine verschüttet drei Armeeangehörige – ein Durchdiener in kritischem Zustand Drei Gebirgsspezialisten der Schweizer Armee sind am Donnerstag auf der Lenzerheide abseits der Piste von einer Lawine erfasst worden. Einer davon ist bei dem Unglück schwer verletzt worden.

Abseits der Pisten, beim Erstellen eines Schneeprofils auf der Lenzerheide, hat am Donnerstag eine Lawine drei Armeeangehörige erfasst. (Symbolbild) HO

Das Unglück ereignete sich am Donnerstagvormittag abseits der Piste auf der Lenzerheide-Seite des Urdenfürggli. Wie die Armee gleichentags mitteilte, sind die drei Gebirgsspezialisten beim Erstellen eines Schneeprofils von einer Lawine verschüttet worden. Alle drei konnten von zivilen Kräften geborgen und von der Rega ins Spital geflogen werden. Einer der Verschütteten wurde beim Unglück schwer verletzt und musste operiert werden. «Sein Zustand ist kritisch», schreibt die Armee. Die beiden anderen Armeeangehörigen blieben derweil unverletzt, sollen aber zur Beobachtung bis am Freitag ebenfalls im Spital bleiben.

Bei den Verschütteten handelt es sich um Durchdiener des Gebirgsspezialisten Bereitschaftsdetachements der Armee. Sie waren für eine Messung zu Gunsten des Instituts für Schnee und Lawinenforschung (SFL) im Einsatz. Das Erstellen von Schneeprofilen, welche zur Beurteilung der Lawinengefahr benötigt werden, gehört laut Armee zu den Kernaufgaben der Gebirgsspezialisten. Die Militärjustiz hat laut Mitteilung bereits eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Aktuell herrscht im grössten Teil der Bündner Alpen die Gefahrenstufe 3 und damit – laut SFL – «erhebliche» Lawinengefahr. Zur aktuellen Situation in den Alpen schreiben die Forscher aus Davos in ihrem Lawinenbulletin vom Donnerstag: «Die vielerorts mächtigen Neu- und Triebschneeschichten von Dienstag und Mittwoch liegen an West-, Nord- und Osthängen auf einer ausgeprägten schwachen Schicht.» Am zentralen und östlichen Alpennordhang, im nördlichen Wallis sowie in Graubünden seien darum am Donnerstag «zahlreiche grosse Lawinen durch Personen oder bei Lawinensprengungen ausgelöst» worden. (sat)