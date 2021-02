Leichenfund Tote Person in Hinterhof in Basler Gundeldinger-Quartier gefunden In einem Hinterhof im Basler Gundeldinger-Quartier ist am Montag Morgen eine Leiche entdeckt worden. Derzeit läuft ein grösserer Einsatz der Polizei.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt erhielt am Montag eine Meldung über einen Leichenfund. Nicole Nars-Zimmer

(gb) An der Dornacherstrasse in Basel läuft derzeit ein Polizei-Einsatz. Im Hinterhof einer Liegenschaft wurde am Montagmorgen eine Leiche entdeckt. Dies meldete zunächst die Online-Plattform «Primenews». Gegenüber CH Media bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft den Fund. «Der Fall fällt derzeit in die Kategorie der aussergewöhnlichen Todesfälle».

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Untersuchungen der Rechtsmedizin und der Kriminalpolizei sind noch im Gang. Im Verlauf des Nachmittags sollen weitere Informationen folgen.