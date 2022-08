Lauterbrunnen BE 69-Jähriger tödlich verletzt: Polizei verhaftet Ehefrau Im bernischen Lauterbrunnen ist am Mittwochabend ein Mann tödlich verletzt worden. Der Tat verdächtigt wird die Ehefrau des Verstorbenen. Die Polizei hat sie inzwischen festgenommen.

Die mutmassliche Täterin, eine 58-jährige deutsche Staatsangehörige, befindet sich derzeit in Polizeihaft. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwoch wurde die Kantonspolizei Bern kurz vor 20.20 Uhr informiert, dass eine Frau einen Mann in Lauterbrunnen tödlich verletzt habe. Die ausgerückten Polizisten fanden in einem Haus einen 69-Jährigen mit schweren Verletzungen vor. Allerdings konnten sie nur noch seinen Tod feststellen, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt.

Beim 69-Jährigen handelt es sich um einen Schweizer Staatsangehörigen. Nach umfangreichen Fahndungsmassnahmen konnten die Einsatzkräfte die mutmassliche Täterin, die Ehefrau des Verstorbenen, im Raum Lauterbrunnen verhaften. Die 58-jährige deutsche Staatsangehörige wird zum jetzigen Zeitpunkt verdächtigt, ihrem Ehemann die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland führt weitere Ermittlungen zum Fall. (dpo)