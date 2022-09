Lauterbrunnen Basejumper und Gleitschirmpilot verunfallen tödlich Am Wochenende verunfallten in Lauterbrunnen gleich zwei Freizeitsportler tödlich. Zuerst sprang ein Basejumper in den Tod, dann stürzte ein Gleitschirmflieger ab.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Keystone

Der erste Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 12.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Ein 40-jähriger Australier hatte sich gemeinsam mit einer Begleitperson zur Absprungstelle «Nose» begeben. Nach dem Absprung kollidierte der Basejumper mehrmals mit der Felswand, stürzte daraufhin unkontrolliert in einen Baum und schliesslich zu Boden. Die Rettungskräfte konnten den Verunfallten nur noch tot bergen.

Am Nachmittag kam in Lauterbrunnen ein weiterer Freizeitsportler ums Leben: Kurz vor 16.30 Uhr stürzte in Stechelberg ein Gleitschirm ab. Der Pilot war mit einer Gruppe vom Startplatz Wurmegg in Mürren gestartet und flog in Richtung Landeplatz Stechelberg. Dabei kam er aber noch vor dem Landegebiet in Schwierigkeiten und stürzte zu Boden.

Der Pilot sei seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erlegen, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Es handelte sich um einen 48-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. (wap)