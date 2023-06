Kunstflug Nach Unfall über Baar: Patrouille Suisse hebt wieder ab – vorerst ohne Publikum Gut eine Woche nach der Berührung zweier Kampfjets nimmt die Patrouille Suisse ihren Flugbetrieb wieder auf. Wann sie erstmals wieder eine Vorführung zeigen wird, ist aber noch offen. Die Ermittlungen laufen weiter.

Die Patrouille Suisse hebt nach einem Unfall über Baar ZG ab Freitag schrittweise wieder ab. (Archivbild) Keystone

Vor gut einer Woche hatte die Patrouille Suisse grosses Glück im Unglück: Bei einem Training haben sich zwei Flugzeuge der Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe über Baar ZG berührt. Bei einem der F5-Tiger ist dabei die Flugzeugnase abgebrochen. Diese ist schliesslich zwischen den Glencore-Gebäuden auf den Boden und dann in die Fassade geprallt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Piloten konnten ihre Flugzeuge sicher landen.

Nun nimmt die Patrouille Suisse den Flugbetrieb schrittweise wieder auf. Das teilte die Gruppe Verteidigung am Freitag mit. Geplant ist ein Erstflug ab dem Militärflugplatz Emmen am Freitagnachmittag. Er finde im Trainingsraum der Luftwaffe in hoher Flughöhe statt und sei mit der Militärjustiz abgesprochen. Nicht starten werden die zwei Jets, die beim Zwischenfall über Baar beschädigt worden sind.

Die Militärjustiz untersucht weiterhin den Flugunfall der Patrouille Suisse. Keystone

Experten geben Flugbetrieb frei

Der Untersuchungsrichter sowie die Military Aviation Authority und der Kommandant der Luftwaffe hätten die F-5-Tiger-Flugzeuge der Patrouille Suisse für den Flugbetrieb wieder freigegeben. Dies, nachdem sie technische Experten angehört haben. Die Ermittlungen der Militärjustiz seien zudem nach wie vor im Gange, heisst es weiter.

Vorerst finden die Flüge der Schweizer Kunstflugstaffel also ohne Publikum statt. Wann die Patrouille Suisse wieder an Flugvorführungen ihr Können zeigen wird, ist zur Zeit noch unklar. (abi)