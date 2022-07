Kriminalität Tatort Open-Air: Behörden schnappen vier Italiener mit 33 goldenen Halsketten Vier Italiener haben an Open-Airs und und Konzerten Schmuck geraubt. Auf dem Rückweg in ihre Heimat klickten die Handschellen. Die Masche der Männer war dreist.

Die vier Italiener erbeuteten 33 Halsketten. BAZG

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Modus Operandi jeweils derselbe: Sie stifteten in Menschenmengen an Open-Airs oder Konzerten Unruhe. Die Verwirrung nutzten sie aus, um ihr potenzielles Opfer zu umzingeln und dessen goldene Halskette zu entreissen.

Vier Männer aus der italienischen Region Ligurien erbeuteten auf diese Weise 33 Schmuckstücke. Am letzten Sonntag gingen sie Schweizer Grenzwächtern ins Netz, wie die Tessiner Behörden in einer Mitteilung vom Mittwoch schreiben. Die Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren waren in einem Auto unterwegs, als sie bei Chiasso angehalten wurden. Bei der Durchsuchung kam der Schmuck – versteckt in einem Paar Socken – zum Vorschein, wie auch zwei Pfeffersprays.

Untersuchungen der Behörden ergaben, dass bislang rund 30 Anzeigen wegen Schmuckdiebstahl eingegangen waren. Die Raubüberfälle ereigneten sich vor allem letztes Wochenende an Open-Airs und Konzerten in der Deutschschweiz. Als mutmassliche Straftaten wird den vier Beschuldigten Raub, schwerer Diebstahl und Hehlerei zur Last gelegt. (rwa)