Kriminalität Mit der Rega auf die Intensivstation: Mann verletzt im Drogenrausch sein Baby Es ist eine Horrortat: Im Beisein der Familie verletzt ein Mann im Glarnerland sein Kind derart schwer, dass es ins Spital geflogen werden muss. Der Mann (29) wurde verhaftet.

Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag in Netstal. PD/Kapo GL

Im Drogenrausch drehte der Mann durch. In einer Wohnung in Netstal (GL) verletzt er am Mittwochnachmittag sein einmonatiges Baby derart schwer, dass es mit der Rega ins Kinderspital Zürich geflogen werden musste. Dort befindet es sich derzeit zur Überwachung auf der Intensivstation.

Der 29-jährige Vater wurde verhaftet. Seine Schwester hatte die Polizei gerufen. Auch die Mutter des Kindes erlitt Verletzungen. Sie konnte nach ambulanter Behandlung das Spital aber wieder verlassen, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag schreibt.