Kriminalität Mit 100 Kilo Haschisch erwischt: Zöllner verhaften drei Drogenschmuggler Schweizer Behörden ist im Südtessin ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. In einer gemeinsamen Operation nahmen sie drei Männer fest. Die Ausbeute: 100 Kilo Haschisch.

In einem der Autos waren grosse Menge Haschisch versteckt. (Symbolbild) Keystone

Am Donnerstag war das Trio in zwei Autos mit französischem und Schweizer Kennzeichen unterwegs, als sie in Mendrisio kontrolliert wurden. Ein 23-jähriger Marokkaner konnte zunächst mit seinem Fahrzeug flüchten, wurde darauf aber von den Beamten gestellt. Nicht nur für ihn klickten die Handschellen, sondern auch für einen 33-jährigen Algerier und einen 24-jährigen Franzosen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden mehr als 100 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Gegen die Männer wurde Anklage erhoben wegen des schweren Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. An der gemeinsamen Operation waren die Bundesanwaltschaft, die Tessiner Kantonspolizei und die Grenzwächter beteiligt, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. (rwa)