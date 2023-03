Kriminalität Gross-Razzia bei den Reichsbürgern – auch in der Schweiz finden Hausdurchsuchungen statt Im Zusammenhang mit der Razzia im «Reichsbürger»-Milieu sind am Mittwoch auch in der Schweiz Hausdurchsuchungen vorgenommen worden. Gegen zwei Personen wurden Strafverfahren eröffnet.

In der Schweiz wurden Hausdurchsuchungen vorgenommen. Es geht dabei um das sogenannte «Reichsbürger»-Milieu. (Symbolbild) Keystone

Es bestehe der Verdacht auf Unterstützung oder Beteiligung an einer kriminellen oder terroristischen Organisation. «Die Klärung der mutmasslichen Rollen und Absichten der beschuldigten Personen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», teilte die Bundesanwaltschaft in Bern mit.

Die deutsche Generalbundesanwaltschaft habe auch Rechtshilfeersuchen gestellt, die «entweder bereits abgeschlossen sind oder sich gegenwärtig im Vollzug befinden», teilte die Schweizer Bundesanwaltschaft weiter mit. Die Rechtshilfe kann unter anderem Befragung von Zeugen oder Verdächtigen umfassen und die Auslieferung von Festgenommenen.

Polizist in Deutschland angeschossen

In acht deutschen Bundesländern und in der Schweiz wurden im Auftrag der Bundesanwaltschaft am Mittwoch insgesamt mehr als 20 Objekte durchsucht. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurde in Reutlingen in Baden-Württemberg bei einem Einsatz angeschossen und leicht verletzt.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte, dass bei der Durchsuchung am Mittwochmorgen ein Schuss abgegeben wurde. Die Person sei vorläufig festgenommen worden, gegen sie werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Schütze soll sich dem Vernehmen nach beim Eintreffen der Einsatzkräfte verschanzt und zur Wehr gesetzt haben. Laut Bundesanwaltschaft fand die Durchsuchung in Reutlingen bei jemandem statt, der bisher nicht als tatverdächtig galt.

Mehrere Festnahmen im Dezember

Anfang Dezember hatte es eine grossangelegte Anti-Terror-Razzia gegen «Reichsbürger» in mehreren Bundesländern, Österreich und Italien gegeben. Damals waren 25 Männer und Frauen festgenommen worden. In diesem Verfahren ermittelte die Bundesanwaltschaft ausserdem gegen 30 weitere Menschen. Es hatte immer geheissen, es sei nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Zeit mehr Beschuldigte hinzukommen.

«Reichsbürger» sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Sie behaupten das Deutsche Reich (1871-1945) würde weiter existieren, daher ihr Name. Der Verfassungsschutz (Inlandsgeheimdienst) rechnete der Szene der «Reichsbürger» und «Selbstverwalter» 2022 deutschlandweit etwa 23'000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr. (dpa/abi)