Kriminalfall Frau in Kehrsatz Opfer eines Tötungsdelikts – Ehemann in U-Haft Im Dezember wurde in einer Wohnung in Kehrsatz eine Frau leblos aufgefunden. Nun hat die Polizei ihren Ehemann verhaftet. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Kantonspolizei konnte schon am 22. Dezember einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Keystone

Die 29-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern war am 16. Dezember leblos in einer Wohnung in Kehrsatz aufgefunden worden. «Bei den darauffolgenden Abklärungen konnte eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden», teilte die Kantonspolizei Bern nun am Donnerstag mit. Auch hätten «gewisse Ungereimtheiten» bestanden.

Am 22. Dezember verhaftete die Polizei deshalb den Ehemann der Toten, einen 35-jährigen Schweizer. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. «Gemäss den aktuellen Kenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist», heisst es in der Mitteilung. Umfangreiche Ermittlungen seien im Gang. (wap)