Kriens Grosser Sachschaden: Lieferwagen brennt in Autobahntunnel komplett aus Ein Lieferwagen ist am Donnerstagabend im Autobahntunnel «Schlund» in Kriens komplett ausgebrannt. Am Tunnel entstand grosser Sachschaden.

Ein Lieferwagen brannte im Autobahntunnel «Schlund» komplett aus und richtete grossen Sachschaden an. Luzerner Polizei

(abi) Ein Mann fuhr kurz nach 20 Uhr mit einem Lieferwagen auf der Autobahn A2 in Richtung Norden, als ihn in der Mitte des Tunnels «Schlund» in Kriens ein anderer Verkehrsteilnehmer mittels Lichthupe auf ein Problem am Fahrzeug hinwies. Der Fahrer habe den Lieferwagen gestoppt und gesehen, wie unter der Motorhaube ein Feuer flackerte und schwarzer Rauch aufstieg, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.

Der Lieferwagen brannte komplett aus und erlitt Totalschaden. Am Tunnel entstand zudem ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn A2 musste während der Löscharbeiten in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei untersucht nun die Brandursache.

Video: Leserreporter