Krankheit Nun auch in Altstätten: Fälle von Rachendiphterie im Asylzentrum Erneut kam es in einem Bundesasylzentrum zu einem Ausbruch von Diphtherie. Alle Personen mit Direktkontakt wurden getestet. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Im Bundesasylzentrum Altstätten gibt es Fälle von Diphtherie. (Symbolbild) Keystone

In den Bundesasylzentren (BAZ) mehren sich die Meldungen über Ausbrüche von Diphtherien. Nach Bern, Boudry und Kreuzlingen sind nun auch in Altstätten (SG) mehrere Asylbewerber erkrankt. Wie das St.Galler Gesundheitsdepartement mitteilt, wurden bei zwei Personen Rachendiphterie nachgewiesen. «Von allen Gesuchstellenden und Mitarbeitenden wurden Rachenabstriche abgenommen, um weitere Fälle zu identifizieren», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Auch hätten alle Mitarbeitenden und Asylsuchenden «eine Antibiotikaprophylaxe erhalten und werden gegen Diphtherie geimpft». So sollen weitere Fälle nach Möglichkeit verhindert werden. «Für die Allgemeinbevölkerung besteht aufgrund der aktuellen Situation keine Gefahr», schreiben die Behörden weiter.

Wirksame Impfung

Die Infektionskrankheit wird durch Bakterien verursacht, die weltweit verbreitet sind. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) produziert der Erreger ein starkes Gift, das Organe dauerhaft schädigt – etwa Herz und Leber. Die Sterblichkeitsrate bei Rachendiphtherie ist gemäss BAG mit bis 50 Prozent hoch, lasse sich aber durch ein sofort verabreichtes Gegengift auf 5 bis 10 Prozent senken.

Es gibt eine wirksame Impfung gegen die Krankheit. Dadurch ist Diphtherie in den Industrieländern praktisch verschwunden. In der Schweiz gab es gemäss BAG letztmals 1983 einen Fall von Rachendiphtherie. (abi/mg)