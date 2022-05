Kontrolle Zürcher Polizei schnappt Autos, die zu laut unterwegs waren Die Zürcher Kantonspolizei hat gezielt nach Autos gesucht, die in Ortschaften übermässig Lärm verursacht haben. Insgesamt legte sie 51 Boliden still.

Nicht nur zu laut, sondern teilweise auch nicht betriebssicher unterwegs: Die Zürcher Polizei zog 51 Autos aus dem Verkehr. Kapo ZH

In der Schweiz ist gemäss Bundesamt für Umwelt tagsüber jede siebte und in der Nacht jede achte Person an ihrem Wohnort «von schädlichem oder lästigem Verkehrslärm» betroffen. Vor allem Autos, die übermässig Lärm verursachen, sind der Polizei daher schon länger ein Dorn im Auge. Nun hat die Kantonspolizei Zürich in der Region Limmattal und Albis eine gezielte Aktion gegen die Lenkerinnen und Lenker solcher Boliden durchgeführt.

Sie legte sich kürzlich an insgesamt 14 Tagen auf die Lauer und kontrollierte zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten 122 Fahrzeuge und deren Insassen. Sie fielen auf, weil sie in Ortschaften übermässige Lärmemissionen verursachten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei legte dabei 51 Fahrzeuge wegen illegaler Abänderungen oder mangelnder Betriebssicherheit still. Weitere zehn Personen müssen sich wegen anderen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten, wie es weiter heisst. (abi)