Kontrolle 133 km/h: Polizei beschlagnahmt in Lausanne viel zu schnelles E-Trottinett Die Polizei hat in Lausanne ein E-Trottinett mit zwei Personen gestoppt, das bergauf rund 60 km/h fuhr. Ein Leertest zeigte später eine Geschwindigkeit von 133 km/h statt der erlaubten 20 km/h.

133 statt der erlaubten 20 km/h. Dieses E-Trottinett ist besonders schnell. Kapo VD

Dieses elektrische Trottinett war eindeutig schneller, als die Polizei erlaubt: Eine Person meldete am Freitag der Waadtländer Kantonspolizei, dass zwei Personen auf einem Trottinett in der Nähe von Lausanne bergauf mit ungefähr 60 km/h unterwegs seien. Die Polizei stoppte das Trottinett mit seinen zwei Passagieren daraufhin in Epalinges, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Das Trottinett verfügte über zwei Motoren – einen an jedem Rad. Als die Polizei einen Leertest durchführte, zeigte der Tacho eine Geschwindigkeit von 133 km/h an. Alleine mit dem Heckmotor kam das Gefährt auf 88 km/h. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug und die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Elektrische Trottinetts dürfen in der Schweiz nicht schneller als 20 km/h fahren, betonte die Polizei.

Ausserdem gab der 30-jährige Fahrer bei der Kontrolle spontan an, dass er Drogen genommen hatte. Er wurde positiv auf Kokain und Opiate getestet, wie es weiter heisst. (abi)