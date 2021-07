Körperverletzung Gruppe von Jungen schlägt Mann in Biel spitalreif In der Nacht auf Montag wurde ein Mann in Biel Opfer eines Angriffs und musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Berner Kantonspolizei fand in der Nacht auf Montag einen verletzten Mann in Biel. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat den Mann kurz vor 02:30 Uhr in der Nacht auf Montag verletzt am Boden gefunden, wie sie am Montag mitteilte. Der Mann sei umgehend ins Spital gebracht worden. Nach ersten Informationen war er zuvor einer Gruppe von Jungen begegnet. Der Mann habe sich entfernen wollen, sei aber zu Boden gestürzt, nachdem ihn die Gruppe eingeholt hatte. Am Boden liegend, habe er mehrere Schläge abbekommen, heisst es weiter.

Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Berner Kantonspolizei derzeit Zeugen. (gb)