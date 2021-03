Klimajugend Protest gegen Steinbruch: Polizei hat Gebäude auf dem Mormont geräumt Die Waadtländer Polizei hat die besetzte Zone auf dem Mormont am Montagabend fertig geräumt. Aktivisten hatten den Hügel besetzt, um dessen Abtragung für die Zementproduktion zu verhindern.

Einige der Protestierenden befestigten sich auf dem Mormont an schwer zugänglichen Orten, um so die Räumung zu verzögern. Kantonspolizei Waadt

(wap) Die Räumung des besetzten Gebiets «ZAD du Mormont» sei gut verlaufen. Dieses Fazit zog die Kantonspolizei Waadt am Montagabend in einer Medienmitteliung. Alle Besetzer seien weggewiesen worden, mit Ausnahme von vier Personen, die sich in Bäumen festgekettet hätten. Ein Polizist sei bei der Räumungsaktion von einem pyrotechnischen Sprengkörper leicht verletzt worden. Insgesamt seien die Personalien von 62 Besetzerinnen und Besetzern aufgenommen worden, so die Polizei.

Die Besetzer hatten auf dem rund 600 Meter hohen Hügel Mormont während fünf Monaten eine «zu verteidigende Zone» (Zone à défendre ZAD) besetzt. Damit wollten sie die Abtragung des Hügels durch die Firma LafargeHolcim verhindern. Diese will dort Kalkstein zur Produktion von Zement gewinnen. Der Mormont ist im Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung eingetragen und gilt als bedeutende archäologische Fundstätte. Widerstand gegen den Kalkabbau in dem Gebiet kommt auch von Umweltverbänden. Diese haben Beschwerde erhoben und sind nach abschlägigen Entscheiden der kantonalen Gerichte ans Bundesgericht gelangt. Der letztinstanzliche Entscheid steht noch aus.

Die Bewegung Klimastreik stellte sich am Dienstag hinter die Protestierenden. «Klimastreikende, die Juso, die Jungen Grünen, Fridays for Future International und verschiedenste weitere Gruppierungen und Einzelpersonen solidarisieren sich mit dem Anliegen», heisst es in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung von Klimastreik Schweiz.