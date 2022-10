Klima Sie klebten sich erneut an den Boden: Aktivisten blockieren Verkehr in Genf Die Gruppe Renovate Switzerland macht derzeit viel mit ihren Aktionen auf sich aufmerksam. Am Samstag störten sie mit einer Aktion den Wochenendverkehr in Genf.

Sie haben es wieder getan: Aktivisten und Aktivistinnen von Renovate Switzerland blockieren eine Strasse. Dieses Mal in Genf. Wie die Aktion mitteilt, blockieren sechs Personen die Mont-Blanc-Brücke in der Westschweizer Stadt. Das sei die achte Blockade der Gruppierung in diesem Monat. Die Blockade «führte zu Staus in beiden Richtungen auf der Hauptverkehrsader von Genf», heisst es in der Mitteilung. Die Aktion startete um 14 Uhr.

Vier Personen hätten sich beim Eintreffen der Polizei die Hände an den Asphalt geklebt. Mit der Aktion wolle Renovate Switzerland den Bundesrat auffordern, «die thermische Sanierung von Gebäuden zur Priorität zu machen.» Bereits in anderen Städten kam es zu Aktionen. Kürzlich etwa in Zürich. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte Renovate Switzerland, als sich auch eine Lausanner Universitätsprofessorin an der Aktion beteiligte. Julia Steinberger, Professorin für ökologische Ökonomie an der Universität Lausanne und eine der Autorinnen des letzten Berichts des Weltklimarats (IPCC), klebte sich in Bern auf die Strasse. (mg)