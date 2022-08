Kletterunfall Kletterin von Felsbrocken getroffen und verstorben Bei den Brüggligräten oberhalb von Selzach/SO wurde am Sonntag eine 58-jährige Deutsche beim Klettern von einem Felsbrocken getroffen. Sie wurde schwer verletzt und verstarb noch vor Ort.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Kletterin von einem Felsbrocken getroffen. (Symbolbild) ho Kapo SO

Am Sonntagmittag wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass bei den Brüggligräten oberhalb von Selzach jemand um Hilfe rufe. Die Rettungskräfte fanden eine schwer verletzte Frau. Die 58-jährige deutsche Staatsangehörige verstarb noch am Unfallort. Die Ursache des Unfalls werde noch untersucht, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Gemäss ersten Erkenntnissen habe sich oberhalb der Frau ein Felsbrocken gelöst und die Kletterin getroffen. Dabei habe sie sich tödliche Verletzungen zugezogen. Die Frau war in Begleitung einer anderen Person unterwegs gewesen. (wap)